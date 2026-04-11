СМИ: США не соглашались размораживать иранские активы

Информацию с опровержением предоставил источник в американском правительстве. Иранское информагентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран не считает Израиль «независимым от Соединённых Штатов игроком» и поэтому Вашингтон будет нести ответственность за возможную неудачу переговоров в Исламабаде.

Консультации между делегациями США и Ирана ожидаются сегодня при посредничестве пакистанских властей, которые рассчитывают на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.