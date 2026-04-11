На Турцию обрушился апрельский снегопад

В Турции пошел снег, в Стамбуле закрыли школы. В ближайшее время непогода, пришедшая с севера, сохранится, сообщает телекомпания NTV.

В субботу холодная погода пришла в Турцию со стороны северного Причерноморья. В некоторых районах начался обильный снегопад. Осадки выпали в районах Силиври и Чаталджа. Автомобили и крыши зданий покрыты там белым слоем, отмечает NTV.

Согласно заявлению губернатора, школы в Стамбуле сегодня закрыты.

Осадки в европейской части Стамбула, как ожидается, перейдут в мокрый снег, а температура составит от 9 до 4 градусов.

По прогнозам Главного управления метеорологии Турции, сохраняется опасность лавин в горах. Прогнозируется, что температура воздуха будет ниже сезонной нормы по всей стране. Предупреждение с «желтым» кодом было выпущено для 14 провинций.