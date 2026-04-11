Срыв переговоров по вступлению Украины в Североатлантический альянс является одним из результатов спецоперации, рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Олег Волошин. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

Политик заметил, что украинцы на протяжении значительного времени пребывали в плену иллюзий. Вместе с тем, общество в целом осознало, что западные партнеры не собираются принимать Украину в НАТО.

По его словам, отказ Киеву обусловлен тем, что Россия начала спецоперацию. Он добавил, что размещение баз блока в украинских регионах привело бы к расширению географии конфликта, его эскалации и, как вариант, к ядерному конфликту.

Ранее в Брюсселе сообщили, что вопрос о вступлении Украины в НАТО больше не стоит на повестке, как краткосрочной, так и долгосрочной.

Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что Запад отказывается принимать Киев в альянс, напомнил о Будапештском меморандуме.

Военные эксперты заметили, что после развала СССР на территории Украины остались 1900 боезарядов, 176 шахтных установок с межконтинентальными ракетами разных типов и 46 стратегических бомбардировщиков.

Превращение бывшей советской республики в ядерную державу, уточнили аналитики, вызывало опасения у США. Они усиливались тем, что Киев в первые же годы начал шантажировать и Вашингтон, и Москву ядерным оружием, пытался получить финансирование и разнообразные преференции.

В итоге, Белый дом вынудил Украину подписать в Будапеште соглашение о ядерной безопасности и передать вооружения России, констатировали специалисты.