В Пакистане назвали политика, способного помирить Иран и США

Шансы на дипломатическое завершение конфликта в Персидском заливе повышаются из-за участия вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах с Ираном. Так считают в правительстве Пакистана, сообщает CNN со ссылкой на источник в Исламабаде.

Источник отметил, что пакистанские власти хотят убедить Вэнса остаться в Пакистане, пока стороны переговоров не достигнут цели — соглашения о прекращении огня. Для этого может потребоваться несколько дней.

Другие источники отметили, что представители Тегерана с недоверием относятся к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. Он вел переговоры с Ираном, которые завершились неспровоцированным нападением США и Израиля на Исламскую республику.

Сейчас Уиткоф также входит в состав делегации США.

Переговоры США и Ирана стартуют в Исламабаде в субботу, 11 апреля.

МИД России настоятельно призвал участников воздерживаться от шагов, способных сорвать урегулирование конфликта.