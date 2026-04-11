В Тегеране отреагировали на решение США по замороженным активам Ирана

США пошли на разморозку иранских активов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.

Речь идет о суммах, которые хранятся в банках Катара и ряда других стран. В Иране приветствовали этот шаг, который продемонстрировал серьезность позиции Вашингтона на переговорах в Исламабаде.

Ранее сообщалось о начале непрямых переговоров между США и Ираном. Они идут в столице Пакистана в трех разных местах. Позже стартуют и прямые встречи.

До этого в Исламабад для переговоров прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Кроме него в состав американской делегации вошли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Иранскую делегацию сформировали представители комитетов по безопасности, политике, военным, экономическим и юридическим вопросам.