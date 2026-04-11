Выяснилось, что сказал Трамп Вэнсу перед отправкой в Пакистан

В субботу, 11 апреля, в Пакистане пройдут переговоры между представителями Ирана и США об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Американскую делегацию возглавляет вице-президент страны Джей Ди Вэнс. Какое напутствие дал подчиненному глава Белого дома, выяснила британская газета Daily Mail.

«Я пожелал ему удачи. У него большие планы. Мы выясним, что происходит. Они [Иран] потерпели военное поражение», – приводит слова Трампа со ссылкой на британское издание aif.ru.

Встреча переговорщиков должна состояться сегодня в Исламабаде после 15:00 по московскому времени. От США будут присутствовать Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер. Делегацию Ирана будут представлять спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, руководитель Совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка Абдольнасер Хеммати.

Вэнс перед переговорами сделал жесткое предупреждение Ирану

После того как американские переговорщики отправились в Пакистан, Трамп вышел к журналистам. Он признался, что пожелал Вэнсу удачи. Это были последние слова, сказанные в адрес вице-президента.

Напомним, перемирие было объявлено в ночь на 8 апреля после ультиматума, выставленного Трампом. Стороны согласились временно прекратить прямые военные действия. При этом Иран предупредил Штаты, что если Вашингон решит использовать паузу для показухи и обмана, Тегеран даст жесткий ответ.