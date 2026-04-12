Стало известно, почему новый верховный лидер Ирана не появляется на публике

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи восстанавливается после тяжелых увечий, полученных в результате авиаудара по резиденции в центре Тегерана. Из-за этого он не появляется на публике и перед камерами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех человек из ближайшего окружения Хаменеи.

"В результате нападения на резиденцию верховного лидера в центре Тегерана лицо Хаменеи было изуродовано, и он получил серьезные травмы одной или обеих ног", — говорится в публикации.

По словам источников агентства, несмотря на физические увечья, Моджтаба Хаменеи сохраняет ясность ума и активно участвует в управлении государством. Он регулярно подключается к совещаниям в формате аудиоконференций и принимает ключевые решения по конфликту и ходе переговоров с США.

Хаменеи выступил с обращением спустя 40 дней с убийства его отца Али

12 марта газета The Sun со ссылкой на источник в Тегеране сообщила, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара и в данный момент находится в коме. По информации издания, верховный лидер Ирана лишился одной или обеих ног. У него также повреждена печень или желудок, говорилось в публикации.

31 марта президент США заявил, что новый верховный лидер Ирана, вероятно, жив, но он серьезно ранен и находится в плохом состоянии.

Позже представитель иранского лидера в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи сообщил, что Моджтаба Хаменеи лично принимал решение о прекращении огня.