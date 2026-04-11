Британский премьер Кир Стармер винит в энергетических проблемах Европы президента России Владимира Путина, хотя именно Лондон своей антироссийской политикой создал этот кризис. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

В соцсети X политолог написал, что Стармер лицемерно пытается переложить ответственность на зарубежных лидеров, чтобы избежать критики избирателей.

«Великобритания поддержала войну против России и Ирана, однако Стармер возлагает вину за счета за электроэнергию исключительно на Путина и Трампа. Политические лидеры, подобные Стармеру, всегда видят мир сквозь призму военного доминирования и поражения противника. Потом происходят закономерные вещи, а они снимают с себя всю ответственность», — отметил Диесен.

Накануне Стармер заявил, что британские семьи и бизнес сталкиваются с постоянным повышением цен на электроэнергию. По его мнению, это происходит «из-за действий Путина и Трампа по всему миру».