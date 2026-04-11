Известный бизнесмен прокомментировал попытку поджога его дома

Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман подтвердил факт нападения на свой дом в Сан-Франциско, произошедшего в ночь на 10 апреля. По его словам, неизвестный бросил в здание коктейль Молотова, однако взрывчатая смесь отскочила от стены, и никто из обитателей дома не пострадал.

Инцидент случился около 3 часов 45 минут ночи, и, как подчеркнул сам Альтман в своем личном блоге, атака не достигла цели. Полиция Сан-Франциско оперативно отреагировала на вызов и задержала подозреваемого. В компании официально подтвердили факт происшествия, поблагодарили правоохранителей за быструю работу и заверили, что руководство оказывает следствию полное содействие.

Это нападение произошло в крайне напряженный для Альтмана момент. За несколько дней до этого в престижном журнале The New Yorker вышло громкое расследование, подготовленное журналистами Ронаном Фэрроу и Эндрю Маранцем. Публикация вызвала бурную реакцию в технологических кругах и, судя по всему, спровоцировала волну агрессии в адрес главы компании. В своем посте Альтман признал, что сейчас он часто не спит по ночам, испытывает гнев и остро осознает, что недооценил силу слов и историй. Первоначально он назвал статью в The New Yorker «зажигательной», но позже взял эту формулировку обратно и принес извинения за неудачный выбор слов в такой тяжелый день.

Несмотря на стрессовую ситуацию, Альтман использовал свой блог для обсуждения более широких тем, выходящих за рамки личной безопасности. Он затронул вопросы развития искусственного интеллекта, безопасности технологий и будущего всей индустрии.

Глава OpenAI признал, что страхи и тревога, которые люди испытывают перед лицом стремительно развивающегося ИИ, являются вполне обоснованными. Он призвал к выработке новой общесоциальной политики для управления неизбежным экономическим переходом. По мнению Альтмана, ключевые решения о будущем человечества не должны приниматься лишь несколькими изолированными лабораториями, а сам искусственный интеллект необходимо демократизировать. Кроме того, в своем эмоциональном обращении он принес извинения за предыдущий конфликт с советом директоров компании, который ранее обернулся скандальным увольнением и последующим возвращением бизнесмена на пост руководителя.

Завершая пост, Альтман опубликовал фотографию со своей семьей, выразив надежду, что этот снимок отобьет у потенциальных подражателей желание повторять подобные атаки.