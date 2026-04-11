В Евросоюзе сделали заявление о передаче €90 млрд Украине

Киев получит обещанный от Евросоюза кредит на €90 млрд, однако это займет больше времени, чем предполагалось. Об этом заявила посол ЕС на Украине Катарина Матернова в интервью УНИАН.

Она напомнила, что Евросоюз взял на себя обязательство предоставить €90 млрд, и «они будут предоставлены». Посол отметила, что задержка связана с блокировкой со стороны одного из государств-членов, однако ЕС «очень хорошо умеет находить выход из сложных ситуаций».

«Вы помните референдум в Нидерландах против Соглашения об ассоциации с Украиной? Нам удалось это преодолеть. Поэтому я уверена, что мы найдем решение и на этот раз. Это просто займет немного больше времени. Я абсолютно убеждена, что эти 90 миллиардов поступят, ведь они важны как для бюджета, так и для армии», — заявила Матернова.

Европа раскололась в оценках помощи Украине

В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется согласие всех 27 государств — членов Евросоюза, решение Будапешта фактически приостановило предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение кредита до тех пор, пока Украина, по его утверждению, препятствует транзиту нефти через «Дружбу».

Ранее Зеленский пообещал разблокировать «кислород» для украинской армии.