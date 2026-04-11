Иран сообщил о согласии США с требованиями для начала переговоров

США приняли предварительные условия Ирана для начала переговоров о мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское посольство в ЮАР.

Дипломаты отметили, что Вашингтон не стал оспаривать требования Тегерана.

«Предварительные условия были приняты», — заявили в посольстве.

Там не стали приводить подробности, однако ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США должны выполнить два требования, чтобы переговоры в Пакистане начались. Это прекращение Израилем бомбардировок Ливана и разморозка иранских активов.

Переговоры США и Ирана намечены на 11 апреля в Исламабаде.

Это будет первая встреча столь высокого уровня, начиная с 1979 года