США сделали «подарок Путину», начав военное противостояние с Ираном и вызвав радикальный рост доходов России. Только за счет нефтяных цен Москва может заработать более 40 млрд долларов. Это больше половины того, что потратила на войну Америка, пишет в обзорной статье обозреватель «Иносми» Антон Трофимов.

Автор приводит мнения аналитиков западных изданий. Они единодушно утверждают, что после перекрытия Ормузского пролива Россия получает за экспорт сырья дополнительные миллиарды евро.

«Прибыль Москвы от экспорта нефти, газа и удобрений, как утверждают эксперты палаты, составляет ежемесячно более 10 миллиардов евро», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На Западе считают, что Россия получит «неожиданную прибыль исторического масштаба». При цене нефти около 100 долларов за баррель, бюджет России ежегодно будет пополняться на 71,8 миллиарда долларов.

Кроме того, успехи иранской ПВО вызовут большой интерес на оружейном рынке к российским системам, отмечают в «Иносми».

Ранее в США объяснили, почему Иран не сможет открыть Ормузский пролив.