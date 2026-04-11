Стало известно, как победа противника Орбана отразится на России

В Венгрии на протяжении последних месяцев шла напряженная кампания, за голоса избирателей боролись 5 партий. Опросы общественного мнения предрекали победу как правящей партии «Фидес», так и оппозиционной «Тисе», пишет News.ru со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что разница между показателями составляла до 10%. Так, многие венгры (46%), участвовавшие в опросе Nézőpont Intézet, пообещали отдать голоса партии премьер-министра Виктора Орбана.

Согласно опросу центра Publicus, 45% респондентов охотно отдают предпочтение «Тисе», а за партию власти готовы проголосовать лишь 34% избирателей.

Вместе с тем, отмечают политологи, шансы на победу «Фидес» достаточно высоки, в коалицию с ней после выборов могут вступить мелкие партии, что обеспечивает преимущество в парламенте.

«Предвыборная обстановка и опросы показывают разные цифры, поэтому все решится только в воскресенье [12 апреля]», — заметил известный чешский политолог Иржи Юст.

По мнению аналитиков, вне зависимости от того, кто победит на выборах — «Фидес» Орбана или «Тиса» его оппонента Петера Мадьяра — Венгрия пересмотрит отношения с Россией.

Эксперты заметили, что действующий глава кабмина в последние месяцы все сильнее склонялся к Западу, вел активные переговоры с США.

Мадьяр, в свою очередь, вещал о курсе на сближение с ЕС, обещал реформы и разрыв отношений с Россией.

Вместе с тем, заметили политологи, оппозиционный лидер не сможет резко изменить курс Венгрии, он сможет лишь скорректировать его, сменить нынешнюю сбалансированную политику на более европоцентричную.

Юст уточнил, что бросаться яркими лозунгами легко, но полный отказ от дешевых российских энергоносителей приведет к краху венгерской экономики.

В то же время, Мадьяр с высокой долей вероятности будет поддерживать Украину, снимет вето на крупный кредит для Киева, отметил эксперт.