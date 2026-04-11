Spectator: слова главы МО Британии Хили в отношении России несут серьезные риски

Высказывания министра обороны Великобритании Джона Хили в отношении России несут для Лондона серьезные риски. Об этом пишет The Spectator.

В Британии обеспокоились поведением министра обороны в отношении России
Авторы задались вопросом, есть ли шансы на то, что президент России Владимир Путин «струсит», когда Джон Хили угрожает Москве из-за активности вокруг «кабелей и трубопроводов» последствиями. По оценке журналистов, «шансов почти нет», и это можно сказать уверенно.

Однако «безобидная на вид политическая бравада несет Британии серьезные риски, пишет The Spectator.

Как следует из текста, Хили строит из себя борца с Россией. Однако таким образом о пытается скрыть плачевное состояние армии и оправдать отсутствие внятных обязательств на Ближнем Востоке. Риторика главы МО Британии опасна, поскольку усугубляет пропасть между словами и реальностью, особенно в истории с якобы российской угрозой, констатирует издание.

Глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявлял, что то российские подлодки якобы представляют угрозу судоходству в Северной Атлантике. По его словам, Лондон «фиксирует активность» субмарин РФ рядом с британской подводной инфраструктурой, включая кабели и трубопроводы. По этой причине Великобритания в течение месяца следила за тремя российскими подводными лодками у своих берегов. В операции, по словам Хили, задействовали корабль королевского флота, самолеты P-8, а также свыше 500 британских военнослужащих.

Ранее в Британии рассказали, как Путин выставил Стармера «пустословом».