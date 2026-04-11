Двери храма Гроба Господня открыли перед схождением Благодатного огня

Двери храма Гроба Господня в Иерусалиме распахнули в субботу, 11 апреля, для верующих в преддверии чуда схождения Благодатного огня в Великую Субботу.

Когда вход открылся, из храма вылетели голуби — символ мира. После этого внутрь начали входить паломники.

Накануне в Иерусалим прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного, которая по традиции доставит Благодатный огонь со Святой земли в Москву. Эта традиция существует с 2003 года.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю.

По традиции частицы Благодатного огня развозят по разным странам как святыню. Он считается символом нерукотворного света Воскресения Христова, передает РИА Новости.

Ранее священник Алексей Батаногов рассказал, что Страстная неделя считается самой строгой во время Великого поста, поскольку в этот период верующие вспоминают страдания Христа.

