В поисках связанного с НЛО пропавшего генерала ВВС появилась зацепка

Стали известны новые пугающие подробности исчезновения отставного генерала ВВС США, связанного с секретами НЛО, – он оказался в ряду загадочно пропавших или погибших американских ученых.

Поиски американского генерала пока не дали результатов. Но, как пишет Daily Mail, был зафиксирован звонок в службу спасения 911, на котором полицейский диспетчер разговаривает с женой 68-летнего Уильяма Нила Маккасланда, который бесследно исчез 27 февраля.

Слышно, как Сьюзан Уилкерсон говорит властям, что, по ее мнению, бывший генерал "планировал, что его не найдут", после того как она обнаружила телефон и другие личные вещи своего мужа в их доме в Нью-Мексико.

"Он оставил свой телефон. Он переоделся... Я не знаю во что. Я думаю, он пошел пешком. Все наши машины и велосипеды в гараже", - сказал Уилкерсон примерно через три часа после исчезновения Маккасланда.

"Он выключил телефон и оставил дома, что, по-видимому, было сделано намеренно, потому что он всегда был при нем. У него есть смарт-часы. Я не знаю, с собой они или нет", - продолжила Уилкерсон в аудиозаписи, полученной сетью Law&Crime Network.

После звонка в 911 Сьюзан Уилкерсон позже заявила, что в исчезновении генерала не подозревалось "нечестной игры", но отметила, что Маккасланд ушел из дома только с парой ботинок и револьвером 38-го калибра.

Отставной генерал ВВС, который, как сообщается, был связан как с ядерными программами, так и с правительственными программами, связанными с НЛО, не взял с собой ни одного из своих носимых устройств или очков, выписанных по рецепту. Маккасланд не оставил никаких возможностей отследить его или связаться с ним, подчеркивает Daily Mail.

В то время как Уилкерсон отвергала возможность того, что ее муж, возможно, намеревался причинить себе вред, она сообщила службе 911, что перед исчезновением он посещал врача по поводу как физических, так и психических отклонений. На вопрос диспетчера, был ли у Маккасланда диагностирован какой-либо тип психического расстройства перед исчезновением, жена генерала сообщила, что в последнее время ее супруг страдал от беспокойства и кратковременной потери памяти.

Уилкерсон также рассказала 911, что 68-летний отставной военный страдал из-за недостатка сна, а затем призналась, что Маккасланд опасался, что его мозг "ухудшается".

Слышно, как диспетчер спрашивает Уилкерсон, хранил ли ее муж дома какое-либо оружие и не пропало ли что-нибудь из него. Она ответила, что у Маккасланда есть сейф с оружием, добавив, что "у него довольно много пистолетов и винтовок" – в тот момент, пишет Daily Mail, жена еще не знала, что один из пистолетов был взят с собой ушедшим генералом.

Затем Уилкерсон обратилась к недавним комментариям пропавшего генерала о его здоровье, сказав, что она не верит, что он всерьез рассматривает возможность покончить с собой.

"Кроме того, он сказал, что если его мозг продолжит разрушаться, он не хотел так жить. Но мне показалось, что это было просто что-то вроде "чуваки, я ненавижу, как все это происходит", - сказала Уилкерсон диспетчеру 911.

Офис шерифа округа Берналилло объявил в Маккасленде "Серебряную тревогу", которая обычно используется для поиска пропавших пожилых граждан, потенциально страдающих болезнью Альцгеймера, слабоумием или другими психическими отклонениями.

Однако в этом деле так и не возникало никаких подвижек, и никаких следов пропавшего генерала не было с тех пор, как его в последний раз видели возле суда Куэйл-Ран, штат Нью-Йорк, в Альбукерке, около 11 утра по местному времени 27 февраля.

Исчезновение Маккасленда было самым последним в потенциально зловещей истории, произошедшей в середине 2025 года, напоминает Daily Mail. Отставной генерал десятилетиями командовал исследовательской лабораторией военно-воздушных сил (AFRL) на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в Огайо, объектом, связанным с теориями заговора НЛО. По словам уфологов и бывших правительственных ученых, Райт-Паттерсон является базой, куда были взяты на анализ обломки космического корабля пришельцев, который предположительно потерпел крушение в Розуэлле, штат Нью-Мексико.

В понедельник конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт заявил радио WABC в Нью-Йорке, что Маккасланд был ключевой фигурой в секретных американских исследованиях НЛО и внеземных технологий: "Это тот парень, у которого было много ядерных секретов. Несколько источников сообщили мне, что он был ответственным за изучение НЛО".

Ранее Маккасланд также служил на военно-воздушной базе Киртланд в Нью-Мексико, которая имеет тесные связи с Лос-Аламосской национальной лабораторией (LANL) - одним из важнейших объектов ядерных исследований в Америке.

В 2025 году еще три человека, связанные с AFRL и LANL, бесследно исчезли почти таким же образом, как и Маккасланд, указывает Daily Mail. В их число входит аэрокосмический инженер НАСА Моника Хасинто Реза, 60 лет, которая находилась непосредственно под руководством Маккасланда, когда работала над созданием нового металла для перспективных ракет и ракетных двигателей. Женщину никто не видел с 22 июня 2025 года, когда она пропала во время пешего похода по Калифорнии с двумя друзьями.

Два сотрудника Лос-Аламосской национальной лаборатории также пропали примерно в то же время, что и Реза в прошлом году. Энтони Чавес, 79 лет, бывший сотрудник LANL до выхода на пенсию в 2017 году, бесследно исчез 4 мая 2025 года. В последний раз его видели выходящим пешком из своего дома в районе Денвер Стилз в Лос-Аламосе. Давний сотрудник LANL оставил свою машину запертой на подъездной дорожке и не взял с собой бумажник, ключи или другие личные вещи, которые были найдены в доме Чавеса.

Всего семь недель спустя 54-летняя административная помощница Мелисса Касиас исчезла после того, как 26 июня 2025 года не явилась на работу в ядерную лабораторию. Ее семья рассказала, что в тот день она, что было для нее нехарактерно, решила поработать дома, но в последний раз ее видели в нескольких милях от их дома, когда она гуляла одна, без бумажника, телефона или ключей.

Крис Суэкер, бывший заместитель директора ФБР, назвал эти исчезновения тревожными и сказал Daily Mail, что эти случаи необходимо расследовать так, как если бы все они были связаны.

"Первое, на что обращаешь внимание, - это потенциальный шпионаж, - сказал Суэкер. "Наши ученые долгое время были мишенью враждебных иностранных разведывательных служб, особенно в области ракетных двигателей. Иностранные противники выбирают в качестве мишени отдельных лиц и пытаются скомпрометировать их или подкупить. Таким образом, существует множество различных способов осуществления шпионажа".