Венгрия подошла к критической черте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его соперник Петер Мадьяр обмениваются обвинениями в последние часы перед критически важными выборами. Опросы показывают, что оппозиционный кандидат лидирует перед голосованием в воскресенье, но есть немало неопределившихся – и именно от них зависит исход выборов.

Виктор Орбан и его правоцентристский соперник Петер Мадьяр обменялись обвинениями в привлечении иностранного вмешательства в выборы с высокими ставками, которые, как показывают опросы общественного мнения, могут ознаменовать конец 16-летнего пребывания националистического венгерского премьер-министра у власти, пишет The Guardian.

Когда предвыборные кампании двух лидеров вступили в завершающую стадию перед голосованием в эти выходные, за которым в Брюсселе, Москве и Вашингтоне следят так же внимательно, как и в Будапеште, Орбан заявил в пятницу в социальных сетях, что его оппонент “не остановится ни перед чем, чтобы захватить власть”.

Петер Мадьяр и его партия “Тиса”, которая, согласно большинству опросов общественного мнения, уверенно опережает правую партию Орбана "Фидес", находятся в "сговоре" с иностранной разведкой и угрожают сторонникам правящей партии насилием, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

“Это организованная попытка использовать хаос, давление и международную клевету, чтобы поставить под сомнение решение венгерского народа”, - сказал Орбан, добавив, что Венгрии нужны “единство и безопасность”, а перемены “поставят под угрозу все, что мы построили вместе”.

Как напоминает The Guardian, Петер Мадьяр, бывший сторонник партии “Фидес", который два года назад вышел из состава правящей партии, обвинив ее в коррупции и пропаганде, нанес ответный удар, заявив, что Орбан " бросил и предал миллионы венгров”.

Мадьяр добавил в своем посте в социальной сети:

“Продолжающееся в течение нескольких месяцев мошенничество на выборах, осуществляемое ”Фидес", наряду с преступными действиями, разведывательными операциями, дезинформацией и фейковыми новостями, не может изменить тот факт, что "Тиса" победит на этих выборах".

Глава оппозиции призвал избирателей “не поддаваться на провокации” и сказал, что Орбан, чье превращение Венгрии в самозваную “нелиберальную демократию” вдохновило ультраправых лидеров по всему миру и привело к ожесточенным столкновениям с ЕС, должен “достойно принять решение венгерского народа”.

Как утверждает The Guardian, «62-летний премьер-министр-популист является самым дружественным Москве лидером ЕС, и недавние обвинения во вмешательстве России в избирательные бюллетени, а также разоблачения того, что министры Орбана делились конфиденциальной информацией ЕС с Москвой, вызвали возмущение во всем блоке».

Представители венгерского правительства, в свою очередь, считают серию утечек, раскрывающих тесные связи Будапешта с Москвой, включая стенограмму разговора между Орбаном и президентом России Владимиром Путиным, свидетельством неприкрытого иностранного вмешательства в венгерские выборы.

В то время как опросы общественного мнения показывают, что Мадьяр с его партией лидируют, наблюдатели предупреждают, что избирательная система сложная, а округа были перекроены в пользу "Фидес".

Виктор Орбан неоднократно спорил с Брюсселем, который приостановил финансирование ЕС на миллиарды евро, по поводу политики, в том числе в области миграции, правосудия, прав секс-меньшинств (напомним, что международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и помощи Украине, которую он последовательно блокировал, наряду с санкциями против России, напоминает The Guardian.

При Орбане Будапешт также стал ключевым союзником Дональда Трампа в ЕС, чья стратегия национальной безопасности направлена на усиление сил, выступающих против диктата ЕС. Вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс на этой неделе посетил венгерскую столицу, чтобы поддержать Орбана.

Накануне вечером президент США опубликовал на своей социальной платформе Truth сообщение: “ВЫХОДИТЕ И ГОЛОСУЙТЕ ЗА ВИКТОРА ОРБАНА. Он настоящий друг, борец и ПОБЕДИТЕЛЬ, и я его полностью поддерживаю. Я С НИМ ДО КОНЦА!”