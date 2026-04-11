Вэнс сделал жесткое предупреждение Ирану

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Иран не “пытаться играть” с Америкой на переговорах, запланированных на субботу в Исламабаде, в то время как Тегеран заявил, что не будет принимать в них участия, пока Израиль не прекратит бомбардировки Ливана.

Вице-президент США сделал жесткие комментарии, когда садился в самолет, направляющийся в Пакистан на переговоры, которые могут определить, будет ли достигнуто прекращение огня или война с Ираном возобновится с серьезными последствиями для мировой экономики, пишет The Guardian.

Когда до запланированного начала переговоров оставались считанные часы, по-прежнему оставались сомнения в том, что они действительно начнутся.

Между тем, в пятницу было объявлено, что Ливан и Израиль договорились встретиться в Вашингтоне во вторник, чтобы обсудить прекращение огня и назначить дату начала переговоров, отмечает The Guardian. Дата встречи была назначена во время телефонного разговора между послом Ливана в США Надой Хамаде Муавад, послом Израиля в США Йехиэлем Лейтером и послом США в Ливане Майклом Иссой. Беседа во вторник состоится при посредничестве США в Государственном департаменте.

Предсказан срыв переговоров США и Ирана

Мохаммад Багер Галибаф, спикер парламента Ирана и сопредседатель делегации страны, заявил в пятницу: “Две из мер, взаимно согласованных сторонами, еще предстоит реализовать: прекращение огня в Ливане и освобождение заблокированных активов Ирана до начала переговоров. Эти два вопроса должны быть выполнены до начала переговоров”.

В пятницу вечером было неясно, планируют ли по-прежнему Галибаф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи лететь в Исламабад во главе своей делегации. В прошлом месяце сообщалось, что Израиль по просьбе Вашингтона исключил Галибафа и Арагчи из списка целей своей кампании бомбардировок.

Дональд Трамп усилил неопределенность, заявив, что американские войска перевооружаются и готовы возобновить наступление, если переговоры провалятся.

“У нас идет перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшими вооружениями, которые когда–либо производилось - даже лучше, чем то, что мы делали ранее, и мы разнесли их на куски, - хвастался президент США в интервью New York Post. -- И если мы не заключим сделку, мы будем использовать их, и мы будем использовать их очень эффективно”.

Позже в пятницу Трамп дополнил свои угрозы постом на своей странице в социальной сети, в котором заявил: “Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного вымогательства у мира с помощью международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, - это возможность вести переговоры!”

Иран и пакистанские посредники заявляют, что двухнедельное соглашение о прекращении огня, заключенное США и Ираном в ночь на 7 апреля, распространяется и на Ливан. Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявляют, что это не так, и Израиль продолжает бомбить Ливан в рамках своего наступления против "Хезболлы", ближайшего союзника Ирана в регионе, даже после того, как Нетаньяху заявил, что готов начать мирные переговоры с ливанским правительством.

Более 300 граждан Ливана погибли в результате израильских бомбардировок с начала действия режима прекращения огня. Президент подвергшейся агрессии страны Жозеф Аун заявил в пятницу, что в результате израильского удара по правительственному зданию в городе Набатия на юге страны погибли 13 сотрудников службы государственной безопасности.

Трамп обвинил Иран в “очень плохой работе” по пропуску нефти через пролив, добавив в своем недавнем посте в социальных сетях: “Это не то соглашение, которое у нас есть!”

Резкий скачок цен на нефть, вызванный американо-израильским нападением на Иран 28 февраля, и ответ Ирана закрытием Ормузского пролива для нефтяных танкеров и других судов, является прямой политической угрозой президенту США перед выборами в Конгресс в ноябре, комментирует The Guardian.

Несмотря на неопределенность перспектив прекращения огня, тон Вэнса, когда он поднимался на борт самолета Air Force Two, был в целом оптимистичным.

“Мы с нетерпением ждем переговоров. Я думаю, они будут позитивными”, - сказал Вэнс. “Если иранцы готовы вести переговоры в духе доброй воли, мы, безусловно, готовы протянуть им руку помощи”.

Но он добавил: “Если они попытаются играть с нами, то обнаружат, что команда переговорщиков не настолько восприимчива”.

Ожидалось, что в составе американской делегации также будут универсальный международный переговорщик Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Уиткофф и Кушнер до американо-израильского нападения на Иран принимали участие в переговорах с иранскими переговорщиками, которое было сосредоточено на ядерной и ракетной программах Ирана, напоминает The Guardian. Оманские посредники на тех переговорах, а также наблюдатели от правительства Великобритании считали, что был достигнут существенный прогресс, и ожидали нового раунда переговоров, когда 28 февраля США и Израиль предприняли вероломную неожиданную атаку. Хотя в результате более чем пяти недель бомбардировок в ходе агрессии был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, агрессорам не удалось свергнуть исламский режим в Тегеране.

Нападение также нанесло тяжелые потери вооруженным силам Ирана, но они все еще могли угрожать судоходству в Ормузском проливе и перекрыть поставки пятой части мировых запасов нефти и сжиженного ископаемого газа.

Ожидается, что переговоры в Исламабаде будут посвящены возобновлению работы пролива, а также будущему ядерной программы Ирана и перспективам смягчения санкций. Иран заявляет, что также потребует возмещения ущерба, причиненного войной. По данным The Washington Post, делегация Вэнса намерена потребовать освобождения американцев, задержанных в Иране.

Сообщается, что в пятницу передовые группы из США и Ирана начали занимать номера в пятизвездочном отеле Serena в центре Исламабада, а пакистанские официальные лица передавали сообщения между двумя лагерями. Официальные лица из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива также прибыли, чтобы представлять их интересы.

Пакистанские службы безопасности установили вокруг отеля трехкилометровый периметр безопасности, центр города был перекрыт, а в связи с посредническими усилиями Пакистана на высшем уровне на мировой арене в последнее время был объявлен государственный выходной.

"Хезболла" никак не прокомментировала новость о прямых переговорах между ливанским и израильским правительствами, несмотря на то, что эта шиитская группировка исторически выступала против любых контактов с Израилем. Глава вооруженной группировки Наим Кассем в письменном заявлении, опубликованном в пятницу днем, призвал ливанское правительство “прекратить делать безвозмездные уступки”, не упоминая при этом о переговорах.

“Мы не допустим возвращения к статус-кво и призываем власть имущих прекратить идти на беспричинные уступки”, - заявил Касем, пообещав продолжать борьбу и “изгнать оккупанта”.

Ливанская армия развернула дополнительные подразделения по всему Бейруту при активном участии канцелярии премьер-министра, поскольку правительство стремилось выполнить свое решение о запрете ввоза оружия, находящегося вне государственного контроля, в столицу страны. Решение было принято после нападения Израиля в среду, в результате которого погибли по меньшей мере 303 человека.

Боевые действия на юге Ливана продолжаются, несмотря на предстоящие переговоры, и "Хезболла" заявила, что нанесла удар по израильским солдатам на окраине Бинт-Джбейля. Бинт–Джбейль имеет историческое и стратегическое значение, поскольку “Хезболле” удалось не пустить израильские войска в этот город во время войны 2006 года, за что он получил прозвище "столица сопротивления", напоминает The Guardian. Этот район также является ключевым для контроля над центральной частью южного Ливана, поскольку он расположен на пересечении дорог с соседними городами и холмами.

В течение всей пятницы "Хезболла" обстреливала ракетами Израиль. Израиль нанес авиаудары по территории Ливана, в результате чего, по данным агентства государственной безопасности Ливана, погибли 13 сотрудников правительственных сил безопасности в результате нападения вблизи штаб-квартиры правительства провинции в Набатии. Это было самое большое число убитых Израилем сотрудников ливанских сил безопасности на сегодняшний день. Правительство Ливана не является стороной в войне между "Хезболлой" и Израилем, но в ходе конфликта в результате израильских ударов погибли ливанские солдаты, подчеркивает The Guardian.