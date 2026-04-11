США включили пункт о шести гражданах в список требований к Ирану

Администрация США намерена включить требование об освобождении задержанных в Иране американских граждан в повестку предстоящих двусторонних переговоров в Пакистане. Об этом 10 апреля сообщило издание The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, в Иране в настоящее время находятся по меньшей мере шесть граждан США. Часть из них содержится в тюремных учреждениях, другим запрещен выезд из страны.

Как отмечает WP, степень жесткости давления Вашингтона на Тегеран по этому вопросу пока не определена. Источники уточняют, что в случае возникновения сложностей в ходе переговорного процесса данное требование может быть отложено на более поздний срок.

Встреча американской и иранской делегаций запланирована на 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Американскую сторону на переговорах возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Накануне, 10 апреля, Вэнс заявил о готовности протянуть руку Тегерану при условии демонстрации с его стороны добросовестного подхода.