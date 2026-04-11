Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп может применить санкции к первой леди Меланье Трамп вслед за тем, как она публично дезавуировала домыслы о персональных контактах с осужденным за организацию секс-трафика финансистом Джеффри Эпштейном. Такую точку зрения озвучил журналист с Кипра Алекс Христофору в прямом эфире своего канала на платформе YouTube.

Журналист отметил, что американский президент терпит неудачу в противостоянии с Ираном, срывает раздражение на представителях прессы и всячески стремится минимизировать обсуждение темы Эпштейна. Исходя из этого, по словам Христофору, возникает тревога за судьбу Меланьи, поскольку невозможно предугадать, на какой шаг решится Трамп после ее заявлений и какого рода взыскание последует за привлечение внимания к данной проблематике.

На Западе удивились одному решению Мелании Трамп

По мнению эксперта, американский лидер, вне всяких сомнений, пришел в негодование, когда его супруга предприняла попытку в очередной раз освежить в памяти американцев сведения о его возможной причастности к делам Эпштейна.

В заключение кипрский обозреватель предложил аудитории серьезно задуматься о том, какие меры способен применить Трамп в отношении собственной жены, если даже лояльных ему репортеров он подвергает жесткой обструкции за высказывание объективных замечаний. Христофору повторил, что испытывает глубокое беспокойство за Меланью.

Ранее ряд средств массовой информации как в Соединенных Штатах, так и в Европе распространяли неподтвержденные данные о якобы имевших место контактах первой леди с ныне покойным Эпштейном. В сентябре издание Telegraph информировало, что из готовящейся к выходу книги британского автора Эндрю Лоуни о герцоге Йоркском было исключено упоминание о том, что знакомство Дональда Трампа с Меланьей состоялось при посредничестве Эпштейна. Причиной послужили претензии со стороны первой леди США, которая пригрозила сыну бывшего главы государства Джо Байдена Хантеру судебным иском на сумму в миллиард долларов за распространение «порочащих сведений» о ее взаимоотношениях с Эпштейном.

В 2019 году на территории США финансисту Эпштейну были предъявлены официальные обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их последующей сексуальной эксплуатации, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех десятков лет, а также в преступном сговоре с целью вовлечения в данную незаконную деятельность (максимальное наказание до пяти лет тюремного заключения).