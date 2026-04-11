Переговоры Ирана и США пройдут при посредничестве Пакистана

Переговоры делегаций Ирана и США в Исламабаде, как ожидается, будут проходить в двух форматах — прямом и опосредованном. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, сначала стороны утвердят повестку переговоров через представителей Пакистана, выступающих в роли посредника. Затем стороны перейдут к прямым переговорам, утверждают собеседники телекомпании.

Переговоры между Ираном и США пройдут 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В переговорную команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Предсказан срыв переговоров США и Ирана

В свою очередь, с иранской стороны ожидается участие министра иностранных дел Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Делегация Ирана уже прибыла в столицу Пакистана.

Ранее президент США назвал главное требование США на переговорах с Ираном.