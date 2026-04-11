Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попал в скандал, уйдя в отпуск в тот момент, когда президент США Дональд Трамп выступил с грозами в адрес Ирана. Об этом написала британская газета Daily Express (DE).

"Стармер находился в отпуске в Испании, когда Трамп пригрозил уничтожить Иран. Тот самый премьер-министр, который заявлял, что нельзя координировать международные действия, находясь на пляже", - пишет РИА Новости со ссылкой на статью.

Издание напомнило, что ранее сам Стармер активно критиковал бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который находился в отпуске во время вывода войск США из Афганистана.

Именно тогда Стармер и выступил с заявлением о невозможности координирования международных действий с пляжа, заверив, что он "не остался бы на отдыхе, пока Кабул рушится".

Ранее Стармер заявил, что Британия не будет вовлечена в войну, инициированную США и Израилем против Ирана. Он подчеркнул, что будет действовать в интересах Британии, а также сообщил, что его правительство "активно работает" над установлением мира на Ближнем Востоке.

Между тем в субботу, 11 апреля, в столице Пакистана начинаются переговоры между США и Ираном, которые должны определить, удастся ли превратить двухнедельное перемирие в долгосрочный мир. Встречи пройдут в закрытом формате и, по данным иранского Высшего совета национальной безопасности, они могут продлиться до 15 дней.