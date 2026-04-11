Спикер парламента Ирана предостерег США от обмана на переговорах

Если Вашингтон допустит обман на предстоящих переговорах в Исламбаде, последует соответствующий ответ от Тегерана. От этого предостерег Соединенные Штаты председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, его цитирует агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Наш опыт переговоров с американцами всегда заканчивался неудачей и нарушением условий контракта. <...> Но в нынешней войне мы показали им, что если они хотят использовать переговоры для проведения бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», — подчеркнул спикер парламента.

Глава иранской делегации осадил США

По словам Галибафа, Иран преследует благие цели, но у него нет доверия к США. Он добавил, что Тегеран поддержит Вашингтон при условии, что тот предложит заключить сделку с учетом прав иранского народа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первым пунктом в хорошей сделке с Ираном должен стать отказ от ядерного оружия. Он также отметил готовность США к силовому сценарию в случае провала переговоров.