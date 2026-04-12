Угрозы и жёсткая риторика Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут подорвать шансы Киева на вступление в Евросоюз. Об этом пишет The European Conservative.

В публикации отмечается, что спор между Будапештом и Киевом обострился после того, как Зеленский публично намекнул: если Венгрия продолжит блокировать кредитный пакет ЕС объёмом €90 млрд, украинские военные «будут общаться с Орбаном на своём языке».

Издание подчёркивает, что даже если считать это риторикой, то обмен угрозами не соответствует практике взаимодействия лидеров ЕС. По мнению автора статьи, членство в союзе предполагает взаимное уважение и право стран сохранять собственную позицию без давления, выходящего за правовые рамки.

«Преступивший эту черту войдёт в противоречие не только с конкретным членом, но и с самой логикой сообщества... Нельзя раздавать полноправное членство в качестве политического жеста, иначе Евросоюз рискует распасться», — говорится в статье.

Ранее издание Politico сообщило об обеспокоенности окружения Зеленского его выпадами в адрес союзников.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта отмечал, что угрозы Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии являются неадекватными.