В США раскрыли настоящую цель Вэнса на переговорах с Ираном

Успешные переговоры с Ираном могут дать вице-президенту США Джей Ди Вэнсу преимущество перед потенциальными соперниками в будущей предвыборной гонке, включая госсекретаря Марко Рубио. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Если переговоры в конечном итоге увенчаются успехом, Вэнс сможет получить преимущество перед потенциальными соперниками, в число которых может входить Рубио, заявив, что именно он помог положить конец конфликту, расколовшему базу сторонников Трампа», — говорится в материале.

По мнению издания, исход войны с Ираном имеет глубокие последствия для политического наследия президента США Дональда Трампа. При этом решение отвести Вэнсу более публичную роль рискованно не только для самого вице-президента, но и для Трампа.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на свои личные взгляды, Вэнс ясно дал понять, что поддержит любой курс, который выберет глава Белого дома.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.