Пророчество Путина в Мюнхене сбывается: победа Ирана вызвала ликование РФ и КНР

Иран и США некоторое время назад заключили двухнедельное перемирие, которое стало поводом для Тегерана объявить о своей победе. Как отметил Матье Жоливе, происходящее вызвало ликование в Москве и Пекине – там прекрасно понимают, что происходит крах мирового порядка. Об этом сообщает издание BFM.

«Иран одержал великую победу, Москва и Пекин ликуют после прекращения огня – начавшиеся в Исламабаде переговоры между американцами и иранцами могут ознаменовать конец пятидесятилетнего энергетического порядка», – пишет автор французского издания.

Отмечается, что на протяжении последних десятилетий торговля энергоносителями строилась на простой формуле: страны Персидского залива производили нефть, рынки устанавливали цены, а Соединенные Штаты контролировали морские пути поставок. Однако текущий кризис способен разрушить эту схему.

Путин призвал разработать российский ИИ для национальной обороны

Доверие к американской мощи, которая обеспечивала морскую безопасность, было подорвано всего за шесть недель. Во Франции считают, что эти события играют на руку России и Китаю. КНР усиливает свои связи с Ираном и расширяет влияние на Ближнем Востоке, что может позволить ему гарантировать безопасные проходы для своих танкеров через Ормузский пролив. Для России стал выгодным рост цен на нефть. Это принесло Москве миллиарды дополнительных доходов и ослабило санкции со стороны Вашингтона.

«Владимир Путин рассматривает это прекращение огня как важный геополитический сигнал. Он поддерживает тезис, который выдвигает со времен Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года: конец мира, в котором доминирует американская гегемония, и наступление многополярного мира», – рассказал журналист.

Если США не смогут восстановить свои правила в Ормузском проливе, это может привести к окончательному краху существующего мирового порядка. Страны Персидского залива будут вынуждены искать новые пути сотрудничества, ориентируясь на блок России, Китая и Ирана, который сможет контролировать почти 30 % всех мировых поставок нефти.

Западные аналитики выражают опасения по поводу формирования оси Китай-Иран-Россия, которая угрожает ослабить влияние Соединенных Штатов и Европы, передает АБН24.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании возложил вину на президентов России и США за рост цен на электроэнергию.