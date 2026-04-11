Трамп заявил о готовности использовать мощь США для поддержки Венгрии

Лидер США Дональд Трамп сделал заявление о том, что Соединённые Штаты намерены применить весь свой экономический потенциал для содействия Венгрии. В своём сообщении в соцсети Truth Social Трамп отметил, что если премьер-министру Виктору Орбану и венгерскому народу это понадобится, его администрация готова использовать всю экономическую мощь Америки для усиления венгерской экономики, подобно тому, как уже поступали с союзниками в прошлом. Он также добавил, что США будут рады инвестировать в будущий расцвет Венгрии, которого удастся достичь благодаря продолжению руководства Орбана.

Ранее Трамп не раз высказывался в поддержку действующего венгерского премьера в преддверии предстоящих парламентских выборов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 апреля завершил двухдневный визит в Будапешт. В ходе встречи с Орбаном, а также во время публичных мероприятий Вэнс пожелал ему успехов на выборах.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с Орбаном борется с оппозиционной партией «Тиса», лидер которой Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства Евросоюза.