Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив будет открыт «автоматически» в случае достижения сделки в ходе переговоров США и Ирана. Таким мнением поделился президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

© Газета.ru

«Откроется автоматически», — сказал он в ходе брифинга с журналистами.

При этом американский лидер выразил уверенность, что пролив будет открыт для судоходства при любом раскладе.

Переговоры между Ираном и США пройдут 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

От Ирана ожидается участие главы МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.

До этого Трамп заявлял, что Иран ошибочно полагает, что обладает значительными аргументами в переговорах, в то время как его единственным рычагом давления является контроль над Ормузским проливом.

Ранее Хаменеи заявил о «новом этапе» управления Ормузским проливом.