Глава евродипломатии Кая Каллас хочет втянуть страны Персидского залива в украинский конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Так он прокомментировал ее заявление о нежелании ЕС помогать государствам на Ближнем Востоке в войне против Ирана.

«‎Главная идиотка Европы хочет, чтобы страны Персидского залива и Израиль фактически присоединились к конфликту на Украине против России. С таким уровнем слабоумия не сравнится даже (генсек НАТО Марк – Прим. ред.) Рютте», – написал он в соцсети X.

В интервью телеканалу CNN Каллас заявила, что Евросоюз не намерен предоставлять более значительную помощь странам Персидского залива в их противостоянии с Ираном, поскольку они не помогают Европе на Украине.

Каллас выдвинула обвинения против России

Ранее министр иностранных дел России заявил, что Брюссель готов пойти на крайние меры ради достижения утопической цели стратегического поражения Москвы.

Напомним, в СВР предупредили о тайных планах Евросоюза создать собственное оружие массового поражения.