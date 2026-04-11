Орбан оценил попытки ЕС изолировать Россию от мировой экономики

Евросоюзу (ЕС) стоит признать, что он не сможет обойтись без российских энергоносителей. Так попытки изолировать Россию от мировой экономики оценил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу ATV.

Орбан оценил попытки ЕС изолировать Россию от мировой экономики
«Им нужно осознать, что Европе нужно российское сырье. Им также нужно понять, что ЕС не способен изолировать Россию от мировой экономики», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр подчеркнул, что Россия сейчас зарабатывает большие деньги, продавая сырье всем, кроме Европы.

Орбан заявил о большой битве в Европе из-за санкций против России

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент в эфире NBC допустил, что доходы России из-за ослабления санкций Вашингтона вырастут на два миллиарда долларов.

«Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит два миллиарда долларов», — обозначил Бессент, отметив, что это один день бюджета Российской Федерации.