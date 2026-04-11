Орбан оценил попытки ЕС изолировать Россию от мировой экономики

Евросоюзу (ЕС) стоит признать, что он не сможет обойтись без российских энергоносителей. Так попытки изолировать Россию от мировой экономики оценил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу ATV.

© Лента.ру

«Им нужно осознать, что Европе нужно российское сырье. Им также нужно понять, что ЕС не способен изолировать Россию от мировой экономики», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр подчеркнул, что Россия сейчас зарабатывает большие деньги, продавая сырье всем, кроме Европы.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент в эфире NBC допустил, что доходы России из-за ослабления санкций Вашингтона вырастут на два миллиарда долларов.