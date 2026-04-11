Недавнее обещание президента США Дональда Трампа оказывать экономическую поддержку Венгрии вызвало неоднозначную реакцию за пределами Америки. Как выяснилось, эти слова были восприняты не только как жест доброй воли в отношении Будапешта, но и как четкий сигнал для Киева и европейских элит.

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте в социальной сети дал жесткую и эмоциональную оценку заявлению американского лидера, напрямую увязав его с ситуацией вокруг Украины и внутриполитической борьбой в Венгрии.

Кошкович трактует слова Трампа как предупреждение Брюсселю и лично Владимиру Зеленскому. По мнению аналитика, демонстрация поддержки Виктору Орбану со стороны Вашингтона означает, что Европейский союз больше не сможет безнаказанно оказывать давление на венгерское правительство или пытаться «наказать» венгерских избирателей за их выбор. В своем посте Кошкович использует крайне резкие формулировки в адрес украинской стороны. Он пишет, что Зеленскому теперь придется отозвать «своих головорезов», если он не хочет рисковать всем. Аналитик также подчеркнул, что жители Венгрии теперь могут свободно голосовать на предстоящих выборах за любую партию, не испытывая страха перед внешним вмешательством или репрессиями со стороны наднациональных структур.

Происходящее разворачивается на фоне острейшей предвыборной борьбы в Венгрии, где парламентские выборы запланированы на 12 апреля. Виктор Орбан, баллотирующийся на очередной срок, уже неоднократно заявлял о беспрецедентном давлении извне. По его утверждениям, Брюссель и Киев вступили в сговор с целью сменить неугодное национальное правительство. В качестве доказательства венгерский премьер указывает на активное финансирование со стороны ЕС всех оппозиционных неправительственных организаций, придерживающихся проевропейской ориентации. Орбан называет это прямым вмешательством в суверенный электоральный процесс.

Заявление Трампа, таким образом, становится для венгерского премьера мощным козырем в предвыборной гонке. Оно не только легитимизирует его борьбу против брюссельской бюрократии, но и демонстрирует избирателям, что у Венгрии есть мощный союзник за океаном, готовый поддержать её экономически в случае давления со стороны ЕС.

Для Зеленского же, чья страна критически зависит от западной помощи, такой публичный сигнал от ключевого партнера может означать необходимость пересмотреть свои подходы в отношении стран Центральной Европы, которые традиционно занимают более сдержанную позицию по вопросу военной поддержки Киева. В Киеве и Брюсселе пока официально не комментируют это заявление.