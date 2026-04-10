$76.9790.01

Сын Байдена вызвал на бой в клетке сыновей Трампа

Андрей Дуванов

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер вызвал на бой в клетке сыновей текущего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети.

© Global Look Press

По словам Хантера Байдена, бой ему предложил блогер Эндрю Каллахан. По мнению сына политика, Каллахан хочет организовать бой между ним и сыновьями Трампа — Эриком и Дональдом-младшим. Хантер подчеркнул, что согласен участвовать.

«Привет, ребята! Хантер Байден на связи. Мне только что позвонил Эндрю Каллахан. Он пригласил меня присоединиться к карнавальному туру Channel Five в конце месяца. Думаю, начнем в Финиксе, потом поедем в Сан-Диего и закончим в Альбукерке. Думаю, он пытается организовать бой в клетке — я против Эрика и Дональда-младшего. Я сказал ему: я на 100% процентов в деле», — заявил он.

Сыновья Трампа пока никак не прореагировали на этот вызов.

Ранее стало известно, что Хантер Байден мог покинуть США из-за долгов.