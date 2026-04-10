Сын Байдена вызвал на бой в клетке сыновей Трампа

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер вызвал на бой в клетке сыновей текущего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети.

По словам Хантера Байдена, бой ему предложил блогер Эндрю Каллахан. По мнению сына политика, Каллахан хочет организовать бой между ним и сыновьями Трампа — Эриком и Дональдом-младшим. Хантер подчеркнул, что согласен участвовать.

«Привет, ребята! Хантер Байден на связи. Мне только что позвонил Эндрю Каллахан. Он пригласил меня присоединиться к карнавальному туру Channel Five в конце месяца. Думаю, начнем в Финиксе, потом поедем в Сан-Диего и закончим в Альбукерке. Думаю, он пытается организовать бой в клетке — я против Эрика и Дональда-младшего. Я сказал ему: я на 100% процентов в деле», — заявил он.

Сыновья Трампа пока никак не прореагировали на этот вызов.

Ранее стало известно, что Хантер Байден мог покинуть США из-за долгов.