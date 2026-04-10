Трамп раздаст амнистии чиновникам перед уходом из Белого дома

Президент США Дональд Трамп пообещал высшим чиновникам своей администрации помилования перед завершением срока. Амнистии должны защитить их от возможных преследований, сообщает газета The Wall Street Journal.

На одном из недавних совещаний Трамп в шутливой форме заявил, что помилует каждого, кто приближался к Овальному кабинету в пределах 60 метров. В разговоре с советниками в прошлом году Трамп сказал, что перед уходом из Белого дома в 2029 году проведёт пресс-конференцию.

На ней он и объявит о массовых помилованиях. За свой второй срок он уже даровал около 1600 амнистий — больше, чем любой другой президент в истории Америки.

Как отмечает издание, многие из них получили союзники и доноры, а также фигуранты дел, связанных со штурмом Капитолия 6 января. Ожидается, что количество помилований продолжит расти.