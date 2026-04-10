Власти одной европейской страны испугались бунта населения

Власти Великобритании почти ежедневно готовятся к возможному бунту населения из-за роста стоимости жизни в стране. Протесты могут возникнуть из-за роста цен, спровоцированного войной Израиля и США против Ирана, передает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, чиновники европейской страны создали чрезвычайный комитет по кризисному управлению, где координируют действия правительства и оперативных служб на случай возникновения экстренных ситуаций (COBRA, Cabinet Office Briefing Room A).

Власти страны предполагают два сценария развития событий. При первом массовые протесты против высокой стоимости жизни или дефицита товаров первой необходимости вспыхнут по всей Британии. При втором начнутся антивоенные демонстрации, зачинщиками которых станут мусульманские общины.

Также чиновники боятся, что бунты в стране усилят нагрузку на государственные ресурсы и усугубят напряженность в обществе.