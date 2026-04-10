Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Еврокомиссия должна помочь в восстановлении нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фицо, остановка работы нефтепровода создает огромную проблему для Европы, а его починка решила бы вопрос с дефицитом нефти. На этом фоне он заявил, что Еврокомиссия должна бросить дополнительные силы на восстановление «Дружбы».

«Мы будем настаивать на том, что комиссия должна нам помочь с открытием нефтепровода "Дружба". Снова напомню, что получение нефти с Востока разрешено до 2027 года. Мы можем эти нефть и газ брать, мы не делаем ничего, что противоречило бы решениям Европейского союза», — заявил он.

Напомним, что нефтепровод «Дружба» прекратил свою работу 27 января — как сообщила украинская сторона, это произошло из-за поломки. «Дружба» используется для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину.

Ранее Фицо обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что она состоит в сговоре с Владимиром Зеленским по поводу ситуации вокруг нефтепровода «Дружба».