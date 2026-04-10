Фицо заявил, что считает ЕС хорошим проектом в плохих руках

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз, по его мнению, является "хорошим проектом, пребывающим в плохих руках".

Фицо сказал, что ЕС не имеет собственной внутренней стратегии и "живет только одержимостью по отношению к России".

Также Фицо усомнился в стабильности Североатлантического альянса из-за того, что президент США неоднократно заявлял о возможном выходе Соединенных штатов из блока.

Как заявил словацкий премьер, прагматичный диалог должен вестись между всеми государствами.