Фицо заявил, что считает ЕС хорошим проектом в плохих руках
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз, по его мнению, является "хорошим проектом, пребывающим в плохих руках".
Фицо сказал, что ЕС не имеет собственной внутренней стратегии и "живет только одержимостью по отношению к России".
Также Фицо усомнился в стабильности Североатлантического альянса из-за того, что президент США неоднократно заявлял о возможном выходе Соединенных штатов из блока.
Как заявил словацкий премьер, прагматичный диалог должен вестись между всеми государствами.