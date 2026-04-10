Харрис заявила, что может снова участвовать в выборах президента США

Бывшая вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис допустила возможность своего повторного участия в президентской гонке в 2028 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Послушайте, я могу. Я думаю об этом», — подчеркнула Харрис на форуме в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о выдвижении своей кандидатуры в 2028 году.

Харрис подчеркнула свой значительный политический опыт, отметив, что понимает значимость данной должности и осознает, «что для нее требуется».

До этого Харрис уже предприняла несколько шагов, которые представители Демократической партии США расценили как начало ее новой президентской кампании.

Летом 2024 года Харрис сменила действующего на тот момент президента Джо Байдена в качестве кандидата на выборах после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Однако, несмотря на это, ей не удалось одержать победу над представителем Республиканской партии. Следующие президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2028 года, а вступление в должность победившего кандидата состоится в январе 2029 года.

Ранее бывший вице-президент США Харрис осудила атаку Трампа на Иран.