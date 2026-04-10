Сын Байдена мог покинуть США из-за долгов

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер мог покинуть свою страну из-за долгов в размере 17 миллионов долларов. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на судебный документ.

© Global look

По информации издания, на сегодняшний день Хантер Байден «проживает за границей и не может позволить себе погасить задолженность по юридическим счетам». Эта информация была предоставлена юридической фирмой, которая ранее выступала в качестве защиты Байдена. При этом сам сын политика ранее заявлял, что имеет долг в размере около 17 миллионов долларов.

Источник также сообщает, что в мае 2025 года Хантера заметили во время поездки в ЮАР. Осенью того же года он заявил, что «живет между Кейптауном и США».

Ранее Хантер Байден бросил вызов сыновьям Трампа.