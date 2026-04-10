Раскрыта личность спасшего главу Нацразведки США от увольнения

Американский политический советник и друг главы Белого дома Роджер Стоун убедил президента США Дональда Трампа не увольнять главу Нацразведки США Тулси Габбард.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Роджер заключил сделку. Он спас Тулси», — рассказал «источник, знакомый с ходом мыслей Трампа».

По данным портала, Трамп был недоволен Габбард, поскольку она не поддержала операцию против Ирана во время недавних показаний перед Конгрессом об угрозах для США.

Как сообщили два источника, вскоре после этого Трамп отчитал Габбард во время личной беседы и поставил под сомнение ее лояльность. По словам двух других источников, Трамп был не так уж зол и «саркастически, но дружелюбно» упрекнул Габбард в диалоге.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обдумывал возможность снятия с поста директора Нацразведки США Тулси Габбард. По данным The Guardian, глава Белого дома в частном порядке спрашивал членов кабинета министров, следует ли ему заменить Габбард, и выражал недовольство тем, что она «покрывала» своего подчиненного, который был против операции США в Иране.