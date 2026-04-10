У короля Камбоджи нашли рак

Король Камбоджи Нородом Сиамони объявил, что у него рак предстательной железы. Об этом пишет Independent.

По словам 72-летнего Нородома Сиамони, он будет проходить лечение в Китае, где у него и диагностировали болезнь. Он и его мать, королева Нородом Монинет, отправились в Пекин в конце февраля для проведения плановых обследований.

Монарх не указал, на какой стадии находится онкологическое заболевание.

У отца Сиамони, короля Нородома Сианука еще в 1993 году также был диагностирован рак простаты. После лечения он прожил до 2012 года.

Сиамони вступил на престол в октябре 2004 года, через неделю после отречения отца. Прежде чем стать королем, он служил послом Камбоджи в культурном агентстве ООН ЮНЕСКО и был известен как танцор классического балета. Он не женат и не имеет детей.