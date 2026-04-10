Гражданам Южной Кореи раздадут сотни долларов

Национальное собрание Республики Корея приняло проект дополнительного бюджета, который предусматривает раздачу денег гражданам страны из-за энергетического кризиса вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что деньги получит приблизительно 70% населения страны — 35 миллионов человек. Оставшиеся 30% обладают более высокими доходами, поэтому поддержка их не коснется.

Установленный размер выплат — от 100 тысяч вон (приблизительно 67 долларов по текущему курсу) до 600 тысяч вон (приблизительно 405 долларов по текущему курсу). При этом, сумма помощи будет зависеть как от уровня благосостояния, так и от места жительства — жители регионов и представители социально уязвимых групп населения получат надбавки.

Власти Южной Кореи подсчитали, что на эту меру будет потрачено 26,2 триллиона вон (около 17 миллиардов долларов по текущему курсу). Из них 4,8 триллиона пойдет на прямые выплаты, а остальные будут потрачены на нужды муниципалитетов, расходы на поддержание потолка цен на топливо, а также финансирование мер по увеличению занятости среди молодежи.