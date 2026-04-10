Трамп рассказал, когда ждать результатов переговоров США и Ирана

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что результаты предстоящих переговоров делегаций Вашингтона и Тегерана в Исламабаде станут понятны в течение 24 часов. Об этом американский лидер заявил газете New York Post.

Трампу задали вопрос о том, верит ли он в успех встречи двух сторон.

«Мы узнаем это примерно через 24 часа. Скоро мы узнаем», — сказал он.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. Позднее Израиль поддержал перемирие.

Тегеран уже обвинил Вашингтон в нарушении трех пунктов договора. Стороны также не достигли взаимопонимания по прекращению обстрелов Ливана.