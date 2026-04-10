Фон дер Ляйен впервые встретится с главкомом сил НАТО в Европе

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен впервые проведет встречу с главнокомандующим ОВС НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

«Председатель Еврокомиссии проведет в среду (15 апреля - Прим. ред.) встречу с главнокомандующим... В четверг (16 апреля - Прим. ред.) за ней последует встреча с генсеком НАТО Марком Рютте», - уточнила она на брифинге в Брюсселе.

Пинью подчеркнула, что предстоящие диалоги следует рассматривать «в контексте конфликта» на Ближнем Востоке. Ожидается, что Рютте доложит фон дер Ляйен о прошедших с 8 по 12 апреля в США встречах.

Ранее сообщалось, что встреча американского лидера Дональда Трампа с Рютте превратилась в сплошной поток оскорблений в адрес главы Североатлантического альянса.