В РФ оценили влияние конфликта Трампа и Рютте на трансатлантические отношения

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с Рамблером прокомментировал конфликт между американским президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, а также оценил перспективы развития отношений США и Североатлантического альянса.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что недавний разговор Трампа и Рютте в Белом доме превратился в перепалку и состоял из сплошного потока оскорблений. Американский лидер использовал встречу с генсеком как возможность выразить свое разочарование в связи с нежеланием Европы принимать участие в конфликте с Ираном. В результате на переговорах «все пошло наперекосяк».

Я бы не сказал, что речь шла о перепалке. Вряд ли Рютте с его дипломатичностью как‑то серьёзно отвечал Трампу. Видимо, Трампу надо было эмоцию выплеснуть, выговориться. Это понятно не только политически, но и психологически. Алексей Макаркин Политолог, вице-президент Центра политических технологий

По мнению Макаркина, генсек НАТО понимал: вступать в перепалку бессмысленно, это только ухудшит ситуацию.

Политолог отметил, что недовольство Трампа связано с отказом НАТО поддержать США в борьбе с Ираном: он задаётся вопросом, нужны ли такие союзники. При этом радикальный сценарий — выход США из альянса — маловероятен. Эксперт напомнил, что ещё при предыдущем президенте в США был принят закон, затрудняющий подобный шаг.

«Президент США не может это сделать в одностороннем порядке, здесь нужно ещё две трети голосов сенаторов, а их Трамп точно не соберёт. Если же Трамп попробует нарушить соотвтетствующий закон, это прямая дорога к импичменту», — сказал специалист.

Вместо радикальных мер, считает Макаркин, окружение Трампа и сторонники сохранения США в составе НАТО будут подталкивать президента к паллиативным решениям. Например, к перемещению американских войск между странами альянса.

«Кроме того, возможен вариант с наказанием тех, кто вызвал гнев Трампа, — Испании или Германии, — и поощрением самых преданных, самых верных союзников, например, Польши», — отметил аналитик.

Чтобы такой сценарий реализовался, союзникам США нужно принять эмоциональную реакцию Трампа без возражений — тогда напряжение может сойти на нет. По мнению эксперта, НАТО в таком случае способно «протянуть до 2028 года — до следующих выборов в США, когда у власти окажется другой, менее эмоциональный президент».

Макаркин вместе с тем констатировал, что доверие европейцев к Америке уже снизилось.

«Европейцы стали сами задумываться, как им обороняться. Возникает вопрос о том, что будет с пятой статьёй Устава НАТО: будет ли Америка защищать своих союзников? А если будет, то кого и как — всех ли или только тех, кто платит за свою оборону?» — сказал он.

Политолог подчеркнул, что психологический и политический раскол между США и Европой наметился ещё до текущего обострения — в прошлом году из-за ситуации с Гренландией. Однако, несмотря на растущее напряжение, вероятность того, что Америка «хлопнет дверью» и выйдет из альянса, остаётся крайне низкой.