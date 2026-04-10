Назван сценарий срыва перемирия США и Ирана

Удары израильских войск по территории Ливана могут стать триггером для срыва перемирия между США и Ираном, если Тегеран сочтет эти действия достаточным поводом для эскалации. На данный момент такой сценарий маловероятен, но его нельзя исключать.

Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказала научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

— Угроза со стороны «Хезболлы» воспринимается Израилем как крайне серьезная в том числе потому, что организация находится достаточно близко к израильским границам. Целью операций против нее является прекращение обстрелов территории страны, — объяснила востоковед.

Она добавила, что прямые переговоры между Израилем и Ливаном могут привести к временной паузе в боевых действиях на северном фронте, передает Новости Mail.

8 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров. Он пояснил, что речь идет о нарушении прекращения боевых действий в Ливане, проникновении дронов в иранское воздушное пространство и отрицании права Тегерана обогащать уран.