Пашинян поставил Армению в интересное положение

Иранская авантюра Трампа может уничтожить его единственное мирное достижение – урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, считает американское издание Foreign Policy. По мнению его автора Джошуа Кучера, Белый дом зациклился на Иране, оставив без внимания регион Южного Кавказа. Издание предполагает, что Трамп может потерять интерес к проекту TRIPP (транспортному коридору через Армению из Азербайджана в Нахичевань), вследствие чего «мирный импульс на Кавказе может угаснуть».

Известный американский журналист, аналитик по Южному Кавказу в Международной кризисной группе (International Crisis Group), Джошуа Кучера называет «настоящей победой» президента США Дональда Трампа то, что в прошлом году ему удалось «запустить мирный процесс между заклятыми врагами — Азербайджаном и Арменией». Но теперь процесс начинает буксовать: по информации от источников в Ереване, из-за войны был отложен визит в Армению американской компании, которая должна проводить на местности инженерные изыскания, необходимые для реализации транспортного проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP). Этот коридор должен пройти по территории армянского Сюника у границы с Ираном и соединить «материковый» Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью и Турцией. Договоренность об этом была достигнута в августе 2025 года в Вашингтоне на встрече Трампа с лидерами Армении и Азербайджана. Для эксплуатации маршрута договорились создать армяно-американскую совместную компанию, где американцам будет принадлежать 74%, а армянам - 26%. Однако, как оказалось, все это пока остается на уровне планов и благих пожеланий: США и Армения еще даже не подписали контракт на учреждение компании-оператора маршрута. Этим вопросом, по информации Foreign Policy, занимается все та же маленькая команда во главе с советником Трампа Стивом Уиткоффом, у которой сейчас достаточно хлопот с Ираном. В то же время в условиях роста потенциальных рисков из-за военных действий проект TRIPP теряет свою привлекательность для инвесторов. Ведь коридор должен пройти буквально в двух шагах от иранской границы. Издание предполагает, что и сам Трамп может потерять интерес к проекту. Если уже не потерял – ему сейчас явно не до него. Вследствие чего мирный процесс может «пройти серьезную проверку». В переводе с американского на русский это означает, что Баку может попытаться решить вопрос своими методами. Для него доступ в Нахичевань жизненно важен. Тем более, что сейчас в связи с войной перекрыт единственный путь туда по земле, который ранее проходил через Иран.

Азербайджан годами добивался открытия транспортного маршрута в Нахичевань (Зангезурского коридора) через южную Армению. Соглашение о прекращении огня, которое завершило боевые действия в 2020 году при посредничестве России, его предусматривало. Однако охранять его должны были российские пограничники. Но Пашинян предпочел пригласить американцев, испортив отношения с Москвой. Если теперь США утратят интерес к TRIPP, Армения останется одна перед совокупной военной мощью Азербайджана и Турции.

Ситуация очень напоминает трагедию начала прошлого века, когда Армения, поверив американскому президенту Вудро Вильсону, была затем им брошена и осталась один на один с разъяренной Турцией. Тогда Вильсон тоже просто «потерял интерес» к проекту, и спасать армянский народ от полного уничтожения пришлось России. Кто придет на помощь на этот раз?