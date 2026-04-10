Лидер «Хезболлы» пообещал сражаться с Израилем до последнего вздоха

Лидер ливанского шиитского исламистского движения «Хезболла» Наим Касем заявил о намерении продолжать вооруженное противостояние с Израилем «до последнего вздоха».

Его слова передает телеканал CNN.

«Мы не боимся угроз или оружия врага, потому что являемся владельцами этой земли», — сказано в заявлении.

При этом он обвинил Израиль в возобновлении атак, несмотря на ранее достигнутое в ноябре 2024 года соглашение о прекращении огня с этой группировкой, и призвал «положить конец компромиссам».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабмину начать прямые переговоры с Ливаном для обсуждения возможного разоружения шиитского движения «Хезболла».

10 апреля заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете Яков Рабкин отметил в беседе с «Лентой.ру», что Израиль хочет продолжить войну с Ираном, ведя боевые действия против ливанской группировки «Хезболла». Исследователь указал, что правительство Нетаньяху не хочет идти здесь на уступку Тегерану, так как стремится насильственно перекроить весь регион под свои интересы.