Фанатик планировал отрезать голову сыну Трампа

37-летний житель Чикаго Майкл Ковчо превратил сайты Белого дома и ЦРУ в платформы для трансляции своих кровавых фантазий.

В марте он отправил на официальный портал администрации президента послание, от которого волосы встают дыбом: он прямо заявил, что намерен отрезать голову младшему сыну президента 20-летнему Бэррону, а самого Дональда Трампа пристрелить из снайперской винтовки.

«Я в высшей степени серьезно настроен спланировать и осуществить попытку покушения на президента Соединенных Штатов Америки», — смаковал свои угрозы Ковчо в переписке, которую он, по глупости или безумию, подписал собственными контактами, передает CBS.

Когда за ним пришли сотрудники Секретной службы, Ковчо начал охоту на самих агентов, рассылая им угрозы и обещая превратить Вашингтон в зону боевых действий, заминировав город самодельными бомбами.

Соседи задержанного рассказали, что мужчина настоящий псих, но перестал принимать таблетки и теперь превратился в ходячую угрозу.

В настоящее время мужчина находится за решеткой и сегодня суд решит, на сколько лет он отправится в камеру за свои попытки поиграть в террориста.