Иран может выйти из переговоров из-за Израиля

Иран может выйти из мирных переговоров с США из-за атак Израиля по Ливану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Press TV.

Согласно информации издания, Иран уже несколько раз переносил переговоры с США в Исламабаде из-за израильских атак по Ливану.

Отмечается, что после предупреждения со стороны Тегерана США смогли надавить на Израиль, чтобы тот прекратил удары. При этом, если Израиль возобновит бомбардировки, Иран может окончательно выйти из переговорного процесса с США.

Ранее Иран назвал условие открытия Ормузского пролива.