Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился с призывом к странам НАТО — он призвал их делать больший вклад в развитие альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое обращение прозвучало на фоне недовольства союзниками по НАТО со стороны президента США Дональда Трампа. По словам Стармера, альянс является самым эффективным военным блоком в истории, но Европе необходимо делать еще больше.

«Это самый эффективный военный альянс, который когда-либо существовал в мире. Нужно ли европейцам делать больше? Да, я почти два года доказывал это нашим европейским партнерам. Мы продолжаем настаивать на этом. Это и в интересах Америки, и в интересах Европы», — заявил он.

