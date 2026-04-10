$77.8490.88

Стармер обратился с призывом к странам НАТО

Андрей Дуванов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился с призывом к странам НАТО — он призвал их делать больший вклад в развитие альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

© Global Look Press

Такое обращение прозвучало на фоне недовольства союзниками по НАТО со стороны президента США Дональда Трампа. По словам Стармера, альянс является самым эффективным военным блоком в истории, но Европе необходимо делать еще больше.

«Это самый эффективный военный альянс, который когда-либо существовал в мире. Нужно ли европейцам делать больше? Да, я почти два года доказывал это нашим европейским партнерам. Мы продолжаем настаивать на этом. Это и в интересах Америки, и в интересах Европы», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что США могут выйти из НАТО. Позже он объяснил причины своего давления на альянс.